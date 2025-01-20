Фанаты инди-хита Hollow Knight уже настолько отчаялись услышать хоть какие-то новости о сиквеле проекта, что разработчикам пришлось пообещать, что игра на самом деле существует.
Директор маркетинга Hollow Knight: Silksong Мэттью Гриффин ответил на прямой вопрос фаната в X (бывший Twitter): игра ещё разрабатывается? По словам маркетолога, беспокоиться не о чем, разработка идёт и игра непременно выйдет в релиз:
"Да, игра существует, развивается и будет выпущена. <3".
Напомним, что изначально релиз Silksong планировался в первой половине 2023 года, но после случился перенос на неопределённую дату. Масштабы игры заметно возросли, поэтому разработчикам нужно больше времени. Однако создатели игры отмечали, что по итогу им очень нравится, что получается.
Ранее мы рассказывали, что Hollow Knight: Silksong могут показать игру на Nintendo Direct 2 августа. Соавтор игры сделал несколько намёков на это число на своей странице в социальной сетяи X.
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