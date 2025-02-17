Ubisoft анонсировала Rainbow Six Siege X, масштабное переосмысление Rainbow Six Siege, которое должно задать вектор развития тактического шутера на следующие десять лет.
Анонс состоялся в рамках турнира Six Invitational, где разработчики подчеркнули, что это не сиквел и не просто очередное обновление, а эволюция игры.
В перезапуске серьёзно обновят графику, звук и геймплейные механики, но деталей пока минимум. Более подробная презентация намечена на 13 марта, тогда Ubisoft поделится планами по поддержке проекта и его ключевыми изменениями.
Фанаты уже давно ждали чего-то масштабного, многие предполагали, что Ubisoft работает над Rainbow Six Siege 2. Однако компания, судя по всему, решила не дробить сообщество и продолжить развивать уже существующую платформу.
Ранее инсайдер с Reddit раскрыл первые подробности сюжета Far Cry 7. По слухам, местом действия седьмой части Ubisoft выбрала Новую Англию, регион на северо-востоке США.
Кроме того, Ubisoft отчиталась, что Assassin's Creed Shadows стала одной из самых популярных частей серии по количеству предзаказов.