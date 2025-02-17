Переосмысление получит название Rainbow Six Siege X и, как заявляют разработчики, это будет не просто масштабное обновление.

Ubisoft анонсировала Rainbow Six Siege X, масштабное переосмысление Rainbow Six Siege, которое должно задать вектор развития тактического шутера на следующие десять лет.

Анонс состоялся в рамках турнира Six Invitational, где разработчики подчеркнули, что это не сиквел и не просто очередное обновление, а эволюция игры.

В перезапуске серьёзно обновят графику, звук и геймплейные механики, но деталей пока минимум. Более подробная презентация намечена на 13 марта, тогда Ubisoft поделится планами по поддержке проекта и его ключевыми изменениями.

Видео дня

Фанаты уже давно ждали чего-то масштабного, многие предполагали, что Ubisoft работает над Rainbow Six Siege 2. Однако компания, судя по всему, решила не дробить сообщество и продолжить развивать уже существующую платформу.

Ранее инсайдер с Reddit раскрыл первые подробности сюжета Far Cry 7. По слухам, местом действия седьмой части Ubisoft выбрала Новую Англию, регион на северо-востоке США.

Кроме того, Ubisoft отчиталась, что Assassin's Creed Shadows стала одной из самых популярных частей серии по количеству предзаказов.

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