Всё это на основе Fallout: New Vegas.

Сообщество моддеров продолжает воскрешать утраченное наследие Fallout. В этот раз работа ведётся над игрой, которая должна была стать Fallout 3.

Группа United West Team выпустила первую демоверсию Revelation Blues, мода для Fallout: New Vegas, который пытается воплотить в жизнь отменённый проект Fallout 3 от Black Isle Studios, известный под кодовым названием Van Buren. Это была одна из самых амбициозных задумок студии, и её связь с New Vegas ощущается даже спустя годы.

Демо сосредоточено на одной из самых атмосферных локаций Van Buren, Берхам-Спрингс, города, построенного на постоянно горящем угольном пласте. По сюжету, пожар начался из-за солдат НКР, пытавшихся выкурить банды Пороховых гангстеров после нападения на дамбу Гувера. В результате появились жуткие мутанты, которых жители Нью-Кейнен окрестили "гееннами" и "молохами".

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Revelation Blues - не единственная попытка вернуть Van Buren к жизни. Разработчик Адам Лацко уже несколько лет работает над Project Van Buren, который стремится восстановить игру в её оригинальном изометрическом виде, используя документы Black Isle и утёкшую сборку.

Ранее создатель Fallout Тим Кейн рассказывал, что он продвигал хорошую концовку в первой части серии. По его задумке, игра должна была закончиться вечеринкой с тортом и воздушными шариками.

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