Житель Лос-Анджелеса заснял декорации довоенного Лас-Вегаса.

Съёмки второго сезона сериала Fallout набирают обороты. В сеть попало короткое видео со съёмочной площадки, где можно увидеть довоенный Лас-Вегас во всей его сияющей красоте, ещё до того, как ядерная война превратила его в Нью-Вегас.

Этот фрагмент опубликовал фанат из Лос-Анджелеса, который проходил мимо съёмочной площадки, и хотя ролик короткий, он даёт нам возможность рассмотреть город до катастрофы. Напомним, что первый сезон закончился сценой, где Хэнк (Кайл Маклахлен) направляется в сторону Нью-Вегас.

В оригинальной игре Нью-Вегасом управлял Мистер Хаус, миллиардер, который поместил себя в капсулу жизнеобеспечения и стал почти что бессмертным. Мы уже могли видеть его в сериале в довоенное время: в сцене, где главы ведущих корпораций обсуждают перспективы ядерной войны.

Точной даты премьеры второго сезона Fallout пока что нет. Первый сезон вышел через 2 года после начала съёмок, так что продолжение можно ожидать к началу 2026 года. Однако недавно производственный процесс сериала был нарушен пожарами в Лос-Анджелесе, из-за чего съёмки немного перенеслись, это может повлиять на окончательную дату премьеры.

Ранее мы рассказывали, что исполнительница главной роли в сериале Fallout Элла Пернелл начала играть в Fallout: New Vegas, чтобы подготовиться к шоу.

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