Игровые студии продолжают оказывать небольшую помощью нашей стране.

Игровая индустрия все активнее реагирует на вторжение Российской Федерации в Украину. Недавно свое заявление насчет войны опубликовала студия CD Projekt RED, которая известна благодаря The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077. Она осудила атаку со стороны РФ и пожертвовала на благотворительность для Украины миллион злотых.

CDPR написала в Twitter: "Недавнее вторжение на [территорию] Украины, наших друзей и соседей, потрясло и возмутило нас. В знак солидарности со всеми жертвами этого акта агрессии группа CD Projekt решила поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи, пожертвовав 1 миллион злотых в фонд Polska Akcja Humanitarna".

"Мы не можем оставаться равнодушными перед лицом такой несправедливости и просим всех присоединиться и помочь чем можете, — продолжила CD Projekt RED. — Вместе мы сможем изменить ситуацию к лучшему!"

Кто уже поддержал наше государство среди представителей игровой индустрии

Первыми действия РФ осудили отечественные студии GSC Game World и Frogwares. Особенно пылкое заявление опубликовали разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2.

Польская команда 11 bit studios тоже выступила против войны. Она готовится отправить средства с продажи This War of Mine в Украинский Красный Крест.

Bungie стала первой крупной компанией, которая высказалась в поддержку нашей страны. Сейчас студия планирует провести благотворительную инициативу и собрать средства на гуманитарную помощь Украине.

Киберспортивная организация NAVI признала Российскую Федерацию агрессором и поддержала население державы.

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