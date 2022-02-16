Конрад Томашкевич трудится над RPG в антураже темного фэнтези.

В мае прошлого года CD Projekt RED покинул Конрад Томашкевич. Он руководил разработкой The Witcher 3: Wild Hunt и был едва ли не идейным вдохновителем игры. Именно благодаря директору проект превратился в шедевр на века. Почти год Конрад Томашкевич ничего не рассказывал о своей дальнейшей карьере, а теперь стало известно, что он основал новую студию под названием Rebel Wolves. Команда уже приступила к созданию своей дебютной игры. Это будет RPG со ставкой на вариативность.

В интервью Gamesindustry.biz Конрад Томашкевич заявил: "Мы гордимся нашими прошлыми достижениями, но мы жаждем большего. Мы хотим экспериментировать, расширять границы, открывать новые способы рассказывать истории в видеоиграх. Мы посчитали, что создание новой компании, где все будет зависеть от нас, даст нам свободу и позволит пойти на риск, необходимый для реализации этих амбиций".

Руководитель также кратко высказался о первом проекте Rebel Wolves: "Мы хотим воссоздать ощущение ролевой игры, где ваши возможности кажутся безграничными, где мир реагирует на ваш выбор, и где каждое решение имеет значение".

Больше информации о Rebel Wolves

В студию вошли опытные разработчики, которые приложили руку к The Witcher, Cyberpunk 2077, Thronebreaker: The Witcher Tales и Shadow Warrior 2.

Сейчас команда включает около двадцати человек, но Томашкевич планирует нанять еще примерно шестьдесят специалистов.

Дебютная игра Rebel Wolves создается на движке Unreal Engine 5 и отметится антуражем темного фэнтези.

Напомним: Конрад Томашкевич работал в CD Projekt RED на протяжении семнадцати лет. Прошлой осенью его обвинили в неподобающем поведении по отношению к подчиненным. Внутреннее расследование оправдало руководителя, но он все равно решил покинуть CDPR.

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