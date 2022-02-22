Разработчики решили, что Найт-Сити должен стать по-настоящему ночным городом.

Cyberpunk 2077 — это огромная игра с открытым миром, которая под завязку набита секретами. Часть из них продолжают находить даже спустя год после релиза. Это подтверждает публикация на форуме Reddit от посетителя под псевдонимом k0neer. Он нашел "пасхалку", которая позволяет выключить уличные фонари в целом квартале.

На видео ниже показывается, как игрок стоит на перекрестке дорог в ночное время. Возле него находится какой-то оранжевый блок с красной кнопкой и надписью: "Не нажимай меня после наступления темноты". Пользователь решил проверить, зачем нужен выключатель. Он нажал на кнопку, и во всем квартале погасли уличные фонари. Тем временем на оранжевом блоке появилась другая надпись: "Под голубой луной я увижу тебя".

"Пасхалка" получилась весьма интересной и необычной. Однако CDPR стоило пойти дальше и сделать так, чтобы кнопка выключала весь свет в квартале, а не только уличные фонари. Пользователи Reddit выразили такое пожелание в комментариях.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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