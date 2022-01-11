Это будет продолжение или перезапуск известной серии FromSoftware.

Сейчас японская студия FromSoftware трудится над Elden Ring вместе с автором "Игры престолов" Джорджем Мартином. Ролевой боевик выйдет уже в конце февраля на ПК и консолях. Однако недавно выяснилось, что компания параллельно работает над еще одним релизом. Это будет продолжение или перезапуск серии Armored Core.

Информация о проекте сначала появилась на форуме ResetEra. Посетители ресурса сообщили, что FromSoftware провела опрос среди своих фанатов. Она прислала описание новой Armored Core, изображения и 30-секундные геймплейные видео.

По словам пользователей, которые видели ролики, боевая система в игре отсылает к Dark Souls, только с поправкой на научно-фантастический антураж. Позже в Сети опубликовали скриншоты проекта, что подтвердило утечку. Правда, на картинки наложены помехи, и у них маленькое разрешение. Но для беглого ознакомления со стилистикой и сеттингом изображения сгодятся.

Что известно о новой Armored Core

Согласно опросу FromSoftware, действия игры будут происходить в большом мире, наполненном опасностями.

Пользователи станут пилотами мехов и поучаствуют в сражениях с применением холодного и огнестрельного оружия.

Новая Armored Core предложит широкую настройку своего робота. Игроки смогут изменить вооружение и прочие элементы.

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