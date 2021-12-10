В ролике подробно раскрывается завязка истории.

Издательство Bandai Namco Entertainment и студия FromSoftware в рамках церемонии награждения The Game Awards 2021 представили новый трейлер Elden Ring. Это ролевой боевик, который создается в сотрудничестве с Джорджем Мартином, автором "Игры престолов". Свежее видео посвятили сюжету грядущего проекта.

В трейлере закадровый голос девушки рассказывает о завязке истории в Elden Ring. Одной туманной зимней ночью неизвестные похитили руну смерти. Это привело к падению полубогов, первым из которых стал Годвин Золотой. Начался раскол — война, сеющая хаос. Кольцо Елдена было разрушено, но никто не знал кем и с какой целью.

Ролик также демонстрирует кинематографическую битву между двумя самыми могущественными полубогами. Стычка привела к смерти обоих противников.

Что известно об Elden Ring

Elden Ring — это самая большая игра FromSoftware. В ней будет бесшовный открытый мир, динамическая система погодных условий и смена времени суток.

Путешествовать по локациям игры можно верхом на лошади.

Пользователям потребуется создать персонажа и прокачать его под собственный стиль боя.

В стычках можно применять разнообразное оружие, магию и другие навыки.

Кроме обычных поединков, в игре будут элементы скрытного прохождения.

Предварительные заказы проекта уже открыты. В Steam цена составляет 799 гривен.

Elden Ring выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук