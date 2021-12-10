Издательство Bandai Namco Entertainment и студия FromSoftware в рамках церемонии награждения The Game Awards 2021 представили новый трейлер Elden Ring. Это ролевой боевик, который создается в сотрудничестве с Джорджем Мартином, автором "Игры престолов". Свежее видео посвятили сюжету грядущего проекта.
В трейлере закадровый голос девушки рассказывает о завязке истории в Elden Ring. Одной туманной зимней ночью неизвестные похитили руну смерти. Это привело к падению полубогов, первым из которых стал Годвин Золотой. Начался раскол — война, сеющая хаос. Кольцо Елдена было разрушено, но никто не знал кем и с какой целью.
Ролик также демонстрирует кинематографическую битву между двумя самыми могущественными полубогами. Стычка привела к смерти обоих противников.
Что известно об Elden Ring
- Elden Ring — это самая большая игра FromSoftware. В ней будет бесшовный открытый мир, динамическая система погодных условий и смена времени суток.
- Путешествовать по локациям игры можно верхом на лошади.
- Пользователям потребуется создать персонажа и прокачать его под собственный стиль боя.
- В стычках можно применять разнообразное оружие, магию и другие навыки.
- Кроме обычных поединков, в игре будут элементы скрытного прохождения.
- Предварительные заказы проекта уже открыты. В Steam цена составляет 799 гривен.
- Elden Ring выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.