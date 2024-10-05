Всего Ubisoft планирует выпустить 10 игр в серии Assassin’s Creed в ближайшие 5 лет.

Слухи о ремейке Assassin’s Creed Black Flag ходят очень давно. Однако теперь есть подтверждения, что игра реальная и может выйти уже совсем скоро.

Игровой журналист Том Хендерсон сообщил, что Ubisoft разрабатывает ремейк Black Flag под кодовым названием Obsidian. Сам инсайдер считал, что игра ещё очень далека от релиза, однако недавно Хендерсон получил информацию, что над проектом работают уже длительное время и выход переиздания планировался на ноябрь 2025 года. Но журналист отметил, что недавний перенос Assassin’s Creed Shadows мог сдвинуть эти сроки.

Всего Ubisoft запланировала выпустить 10 проектов в серии Assassin’s Creed в ближайшие 5 лет. В список будущих игр входит проект Jade, полноценная часть серии для смартфонов, а также проект Invictus, сессионный мультиплеер, вдохновлённый Fall Guys.

Видео дня

Также Хендерсон заявил, что его источник из Ubisoft прислал ему небольшую запись геймплея ремейка Assassin’s Creed Black Flag. На ней главный герой Эдвард управляет кораблём, в ролике можно оценить улучшенную графику после перехода игры на обновлённый движок Anvil Engine. Разработчик из Ubisoft прислал журналисту видео при условии, что оно нигде не будет опубликовано.

Напомним, что недавно стало известно, что Tencent заинтересовалась в покупке Ubisoft. Французская компания сейчас переживает не лучшие времена, и чтобы остаться на плаву, семья Гиймо рассматривает варианты продать бизнес крупному инвестору.

Немного о Assassin’s Creed Black Flag

Assassin’s Creed Black Flag, вышедшая в 2013 году, стала одной из самых популярных частей серии. Игра перенесла игроков в эпоху Золотого века пиратства в Карибском море. Главным героем выступает Эдвард Кенуэй — харизматичный пират и предок Коннора из Assassin’s Creed III.

Сюжет вращается вокруг приключений Эдварда, который оказывается втянутым в конфликт между Ассасинами и Тамплиерами. Игрокам предстоит исследовать обширный открытый мир, участвовать в морских сражениях, искать сокровища и раскрывать заговоры, влияющие на ход истории.

Вас также могут заинтересовать новости: