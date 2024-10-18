Ранее президент компании подтвердил, что новая приставка будет представлена до конца этого финансового года.

На форуме 4Chan редко появляются достоверные инсайдерские сведения. Чаще всего пользователи выдают желаемое за действительное, но время от времени утечки действительно подтверждаются. Недавно один анонимный пользователь рассказал, что Nintendo устроит презентацию преемницы Nintendo Switch уже 23 октября.

Согласно источнику, консоль будет называться просто Nintendo Switch 2. Мероприятие будет коротким и представляет собой трехминутный ролик с демонстрацией приставки и игр для нее. Чего ждать:

Новую часть Mario Kart с персонажами из Zelda, Star Fox, Pikmin и F-Zero, и локальным мультиплеером на восемь игроков.

Геймплейный показ Metroid Prime 4 Beyond, включая многопользовательский режим.

Ремейк Kid Icarus Uprising.

Новые части 3D Mario и Animal Crossing.

Игры от различных издателей, среди которых Monster Hunter: Wilds и Dragon Ball.

Полноценная презентация консоли состоится в январе-феврале, а старт продаж намечен на май 2025 года.

Учитывая источник информации, к ней следует отнестись с большой долей скептицизма, но полностью игнорировать все же не стоит, тем более, что в последнее время появляется все больше утечек по Switch 2. В сети даже публиковались видео сравнения оригинальной Switch и Switch 2.

Видео дня

Можно с уверенностью утверждать, что Switch 2 обзаведется 8-дюймовым дисплеем и привычным форм-фактором с "джойконами" по бокам. Игры с оригинальной Switch смогут запускаться на преемнике. Также портативка почти наверняка подорожает: разные источники называют цену 399 и 499 долларов.

Ранее президент Nintendo заявлял, что новая приставка будет анонсирована до конца этого финансового года, иными словами, до марта 2025-го.

Ранее появилась информация, что Sony и AMD объединились для создания новой портативной консоли. Причем это будет не просто гаджет для ностальгирующих. Японцы намерены отвоевать себе часть сегмента портативных игровых станций.

У Microsoft тоже давали понять, что хотели бы сделать переносную версию своей консоли, подобной Steam Deck или Nintendo Switch. Сегодня на рынке наблюдается бум портативных игровых ПК: такие устройства существовали и раньше, но были совсем уж нишевыми и менее надежными.

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