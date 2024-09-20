Если верить последним вестям, преемник Switch выйдет не раньше апреля 2025 года.

Оригинальная Switch вышла в 2017 году. Nintendo уже официально объявила, что анонс преемника Switch состоится в текущем финансовом году, то есть до марта 2025 года.

Меж тем на днях в сети произошла крупная утечка по Switch 2. Пользователь выложил фото и рендеры новой "портативки" и рассказал о спецификациях. Новое видео, опубликованное на YouTube, позволяет лучше рассмотреть дизайн и экран Nintendo Switch 2, а также сравнить его с текущей консолью.

Пока это не релизная версия консоли, а 3D-макет, собранный на основе рендеров и фотографий, которые сегодня доступны в сети. Если дизайн подтвердится, то Switch 2 обзаведется 8-дюймовым дисплеем (против 6,2") и будет выглядеть примерно как старая консоль. Форм-фактор с "джойконами" по бокам никуда не денется, но крепиться к консоли они будут с помощью магнитов.

Что касается технических характеристик, то консоль получит 16 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 256 Гбайт, память стандарта UFS 3.1 и обратную совместимость с первым поколением. А главной фишкой Switch 2 якобы станет поддержка технологии масштабирования NVIDIA DLSS с включенной трассировкой лучей.

Если верить последним вестям, новая консоль выйдет не раньше апреля 2025 года. Также портативка почти наверняка подорожает: разные источники называют ценник в 399 и 499 долларов. Оригинальный Switch на старте в 2017-м стоил $299.

Так может выглядеть Nintendo Switch 2

Ранее появилась информация, что Sony и AMD объединились для создания новой портативной консоли. Причем это будет не просто гаджет для ностальгирующих. Японцы намерены отвоевать себе часть сегмента портативных игровых станций.

У Microsoft тоже давали понять, что хотели бы сделать переносную версию своей консоли, подобной Steam Deck или Nintendo Switch. Сегодня на рынке наблюдается бум портативных игровых ПК: такие устройства существовали и раньше, но были совсем уж нишевыми и менее надежными.

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