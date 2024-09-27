Оригинальная Switch вышла весной 2017 года. Сейчас это самая долгоживущая консоль в линейке компании.

Игровая консоль Nintendo следующего поколения появится в продаже весной 2025 года – в марте или апреле. Об этом пишет испанское издание Vandal со ссылкой на генерального директора компании Blade, которая занимается производством аксессуаров.

Согласно его сообщению, разработка Nintendo Switch 2 завершена. Его компания уже получила доступ к почти финальной версии оборудования и приступила к разработке специализированных аксессуаров для новинки.

Гендиректор Blade кратко упомянул о новых контроллерах JoyCon, которые и правда будут магнитными и получат "систему блокировки", чтобы надежно крепиться к тушке Switch 2. Видимо, существующие JoyCon не будут совместимы с новым устройством.

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Nintendo планирует одновременный запуск Switch 2 по всему миру. Компания "хочет поставить достаточное количество консолей, чтобы избежать дефицита на старте продаж и предотвратить спекуляции". Ценник новой консоли ожидается между 400 и 500 долларами. Оригинальный Switch на старте в 2017-м стоил $300.

Напомним, на прошлой неделе произошла крупная утечка по Switch 2. В сети появились живые фото и рендеры новой "портативки", а также некоторые ее спецификации. Известно, что Switch 2 обзаведется 8-дюймовым дисплеем и привычным форм-фактором с "джойконами" по бокам. А игры с оригинальной Switch смогут запускаться на преемнике.

Ранее появилась информация, что Sony и AMD объединились для создания новой портативной консоли. Причем это будет не просто гаджет для ностальгирующих. Японцы намерены отвоевать себе часть сегмента портативных игровых станций.

В свою очередь Microsoft выпустит новый Xbox и портативного конкурента Steam Deck в 2026 году. Предположительно, релиз приурочат к 25-летию первой консоли.

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