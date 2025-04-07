Правда качество графики объективно не оценить, Nintendo запретила записывать геймплей через захват экрана.

На просторах интернета всплыл первый геймплей Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2, причём не трейлер, а живое прохождение, снятое журналистами. Захват экрана Nintendo не разрешила, так что запись просто с камеры.

Cyberpunk 2077 станет одной из первых ААА-игр от сторонних студий, доступных на старте новой платформы. Судя по кадрам, CD Projekt RED удалось выжать из Switch 2 достойную производительность: несмотря на компромиссы в графике, фреймрейт выглядит стабильно, без заметных просадок. Визуально - это что-то между PS4 Pro и PS5, и с учётом портативности устройства, результат впечатляющий.

Пока что CDPR не раскрыла, какие именно технические трюки стоят за адаптацией.

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Похоже, Cyberpunk 2077 на Switch 2 станет не только любопытным кейсом для тех, кто любит поиграть на ходу, но и важным индикатором того, как далеко Nintendo смогла шагнуть в сторону современной графики на своей портативке.

Ранее мы рассказывали, что FromSoftware анонсировала свою следующую игру, которая станет эксклюзивом Nintendo Switch 2. Это будет мрачное фэнтезийное приключение, геймдиректором которого стал сам Хидэтака Миядзаки, известный по Dark Souls, Bloodborne и Elden Ring.

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