Это первый такой прецедент на родине консоли.

В Японии впервые осудили человека за продажу модифицированных Nintendo Switch, и хотя он избежал тюрьмы, дело вошло в историю.

Японские СМИ сообщают, что Фумихиро Отобе, 58-летний житель города Рюгасаки в префектуре Ибараки, стал первым в Японии, кого арестовали и приговорили за распространение взломанных консолей.

Суд префектуры Коти признал его виновным в нарушении Закона о товарных знаках, назначив два года лишения свободы с отсрочкой на три года и штраф в размере 500 тысяч йен (примерно 145 тысяч гривен).

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По материалам дела, Отобе скупал подержанные Switch, перепаивал внутренности, добавляя нелицензионные чипы, и продавал эти "мод-версии" по 28 тысяч йен (7 тысяч гривен) за штуку. На каждую консоль он ставил 27 пиратских игр, включая хиты Nintendo.

При задержании в январе он признал вину и объяснил свои действия почти по-подростковому: "Мне было интересно, подумают ли люди, что я крутой, если я буду продавать модифицированные консоли".

Хотя случаи арестов за подобные действия происходили по всему миру, это первое подобное судебное разбирательство в самой Японии, на родине Nintendo.

Ранее мы рассказывали, что Nintendo выиграла суд против французского файлообменника, через который распространяли пиратские игры. Теперь владельцы Dstorage должны выплатить Nintendo почти 500 тысяч евро компенсации.

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