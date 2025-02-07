Это будет live-action, а после фильма последует сериал.

Hasbro объявила о партнёрстве с Legendary Entertainment для создания мультимедиа-вселенной по мотивам карточной игры Magic: The Gathering.

Первым проектом станет полнометражный фильм, за которым последует сериал. Картина будет игровым проектом, а не анимацией, но других подробностей пока не раскрыли.

Параллельно с этим Netflix продолжает работу над своим анимационным сериалом по Magic: The Gathering. О нём известно уже несколько лет, а в сентябре 2024 года шоу получило нового шоураннера - Терри Маталаса, известного по "Стар трек: Пикар". Пока неясно, будут ли новые проекты Hasbro и Legendary связаны с сериалом Netflix или представят независимую адаптацию.

Видео дня

Magic: The Gathering вышла в 1993 году и за 30 лет стала одной из самых популярных настольных игр с многомиллионной аудиторией.

Ранее мы рассказывали, что началась работа над фильмом по Sleeping Dogs. Хорошим, но позабытым GTA-клоном про детектива под прикрытием в Гонконге.

Кроме того, звезда сериала "Очень странные дела" Финн Вулфхард рассказал, что хотел бы принять участие в экранизации God of War.

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