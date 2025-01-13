Для его прохождения придётся самому отдать Астариона в руки похитителей.

В Baldur's Gate 3 обнаружили редкую сцену, связанную с возможным похищением Астариона, одного из самых примечательных компаньонов в партии. Находкой поделился один из поклонников игры, который целенаправленно проверял различные способы прохождения.

Интересно, что для активации эпизода придётся сознательно проиграть сражение, либо же добровольно сдать компаньона, когда на отряд нападают вампирские родственники Астариона во Вратах Балдура в третьем акте игры. Если же позволить им одержать верх и забрать персонажа, то игрок увидит полноценную катсцену в логове его хозяина. Причём события можно наблюдать непосредственно глазами Астариона, даже если вы не выбрали его как своего главного героя. После этого появится шанс либо сбежать за самого вампира, либо организовать спасательную экспедицию силами остальной команды.

По словам сообщества, подобная сцена выпадает нечасто и вплотную приближается к эксклюзивным вариантам развития сюжета, для которых нужно быть, например, Тёмным Соблазном или особым образом сыграть зловещую партию за Лаэзель.

Ранее мы рассказывали, что "неоплачиваемые программисты" выпустили обновление для Neverwinter Nights спустя 23 года после релиза игры.

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