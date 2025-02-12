Кроме того, производство картины отобрало много ресурсов у самой Blizzard, вспоминает Бобби Котик.

Бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик посетил подкаст Grit, где, среди прочего, нелестно высказался о фильме "Варкрафт" 2016 года.

Производство фильма было очень затратным не только для Legendary Pictures, которая непосредственно занималась съёмками, но и для самой Blizzard. Разработчики игр стали частыми гостями на съёмочной площадке, а также присутствовали на кастингах. Из-за этого аддоны к World of Warcraft переносились, а патчи существенно задерживались.

Кроме того, Котик считает, что именно из-за фильма ветеран Blizzard Крис Метцен, ответственный за сценарии в Warcraft, Starcraft и Diablo, покинул компанию в 2016 году.

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И самое главное, всё это того не стоило. Хоть фильм и собрал неплохую кассу, продолжение отменили, а сам Котик назвал Warcraft одним из худших фильмов, что он видел:

"Фильм по Warcraft отобрал много ресурсов и отвлёк разработчиков. Они помогали с кастингом, посещали съёмочную площадку вместо того, чтобы делать игры. Наши расширения выходили позже, патчи тоже задерживались. И всё это ради одного из худших фильмов, которые я когда-либо видел".

Ранее один из создателей Diablo делился мнением, что современные "диаблоиды" убили жанр.

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