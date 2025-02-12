Бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик посетил подкаст Grit, где, среди прочего, нелестно высказался о фильме "Варкрафт" 2016 года.
Производство фильма было очень затратным не только для Legendary Pictures, которая непосредственно занималась съёмками, но и для самой Blizzard. Разработчики игр стали частыми гостями на съёмочной площадке, а также присутствовали на кастингах. Из-за этого аддоны к World of Warcraft переносились, а патчи существенно задерживались.
Кроме того, Котик считает, что именно из-за фильма ветеран Blizzard Крис Метцен, ответственный за сценарии в Warcraft, Starcraft и Diablo, покинул компанию в 2016 году.
И самое главное, всё это того не стоило. Хоть фильм и собрал неплохую кассу, продолжение отменили, а сам Котик назвал Warcraft одним из худших фильмов, что он видел:
"Фильм по Warcraft отобрал много ресурсов и отвлёк разработчиков. Они помогали с кастингом, посещали съёмочную площадку вместо того, чтобы делать игры. Наши расширения выходили позже, патчи тоже задерживались. И всё это ради одного из худших фильмов, которые я когда-либо видел".
Ранее один из создателей Diablo делился мнением, что современные "диаблоиды" убили жанр.