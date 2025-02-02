Финн Вулфхард сначала метил на роль Атрея, но потом замахнулся на самого бога войны.

Звезда сериала "Очень странные дела" Финн Вулфхард хотел бы принять участие в готовящейся экранизации God of War, но при этом сыграть самую неочевидную для него роль.

В недавнем интервью Playstation Playmakers актёр рассказал, что он заядлый геймер и поклонник Playstation, а его любимая игра - Final Fantasy 10 и вообще всё, что угодно с поколения PS2. Также он вспомнил, что недавно проходил It Takes Two вместе со своим коллегой по площадке "Очень странных дел" Гейтеном Матараццо, который сыграл Дастина.

На вопрос об игровых экранизациях Вулфхард ответил, что он очень хотел бы поработать над экранизацией God of War. Сначала он хотел сыграть Атрея, а потом подумал, что было бы неплохо поднабрать форму и исполнить самого Кратоса:

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"Было бы здорово сняться в фильме God of War, но в роли тощего сына. Нет, знаете что, в роли Кратоса. Я бы подкачался".

Позже у себя в Instagram он написал: "Если я хочу стать следующим Кратосом, то, наверное, пора набирать массу. Playstation, что мне подписать?!".

Ранее мы рассказывали, что началось производство экранизации Sleeping Dogs, позабытого, но хорошего GTA-клона. Главную роль исполнит Сима Лю, известный по роли Шан-Чи в одноимённом кинокомиксе Marvel.

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