Авторы обещают большое приключение с несколькими городами.

Несмотря на то что с момента выхода Fallout 4 прошло уже почти девять лет, а новая одиночная часть серии не появится до релиза The Elder Scrolls 6, фанаты постапокалиптичной ролевой игры не сидят без дела.

Команда моддеров, работающая над проектом Fallout: Nuevo Mexico, наконец-то представила официальный трейлер мода, который обещает стать одним из самых впечатляющих фанатских дополнений для Fallout: New Vegas. Моддеры продолжают радовать игроков большими модификациями, такими как Fallout: London, а теперь и Fallout: Nuevo Mexico, который после временной приостановки разработки вернулся в активное производство.

События мода разворачиваются в Мехико — крупнейшем городе Северной Америки из оставшихся после Великой войны. Мехико, некогда цветущий мегаполис, теперь лежит в руинах, став полем битвы для различных фракций, борющихся за власть и выживание. Игроки смогут увидеть разрушающуюся колонию Чапультепек и затопленные каналы Сочимилько, представляющие собой зловещую смесь красоты и жестокости.

Однако ожидать выхода мода в ближайшее время не стоит. Как пояснили разработчики, проект ещё далёк от завершения, и этот трейлер лишь даёт возможность увидеть, к чему стремится команда. Мод строится вокруг нескольких крупных локаций, и контент для этих хабов всё ещё в процессе работы. Многое остаётся незавершённым, но разработчики надеются, что трейлер поможет передать их видение и даст небольшое представление о том, каким будет этот погружающий мир.

Вероятно, мод выйдет не раньше следующего года, но это всё равно раньше, чем новая часть Fallout, так что фанаты серии могут смириться с ожиданием.

Ранее мы рассказывали про мод Song of Wind для Ведьмака 3. Автор-одиночка делает сюжетную модификацию, в которой Геральт отправится на таинственный Шепчущий Остров. Из интересного: в моде игроку дают полетать на воздушном шаре.

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