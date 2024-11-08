Следующей игровой экранизацией Amazon Prime станет Mass Effect.

Amazon официально подтвердил работу над сериалом по мотивам популярной игровой серии Mass Effect. Сценаристом и исполнительным продюсером проекта станет Дэниэл Кейси, известный по фильмам "Форсаж 9".

Об этом сообщает издание Variety. К работе над сериалом также присоединится Майкл Гэмбл из BioWare, ветеран студии, участвовавший в создании всех игр серии Mass Effect.

Детали сюжета и состав актеров пока держатся в секрете. Для Amazon Prime это еще один шаг в направлении адаптации видеоигр на экране. Ранее компания успешно выпустила сериалы по мотивам Fallout и Yakuza, а также работает над проектом God of War.

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Напомним, что кроме экранизации Mass Effect, готовится ещё и полноценная номерная часть, об этом заявил творческий директор недавней Dragon Age: The Veilguard. По его словам, BioWare не будет делать DLC для нового DA, потому что уже перебросила все ресурсы на разработку Mass Effect.

Немного о серии Mass Effect

Mass Effect - научно-фантастическая ролевая игра, разработанная студией BioWare. Действие разворачивается в далеком будущем, где человечество открыло способ межзвездных путешествий и вступило в контакт с другими разумными расами. Игроки берут на себя роль командира Шепарда, который должен спасти галактику от угрозы древней расы машин - Жнецов.

Игра известна своей глубокой проработкой персонажей, нелинейным сюжетом и возможностью переносить решения из одной части в другую, влияя на развитие истории.

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