Amazon официально подтвердил работу над сериалом по мотивам популярной игровой серии Mass Effect. Сценаристом и исполнительным продюсером проекта станет Дэниэл Кейси, известный по фильмам "Форсаж 9".
Об этом сообщает издание Variety. К работе над сериалом также присоединится Майкл Гэмбл из BioWare, ветеран студии, участвовавший в создании всех игр серии Mass Effect.
Детали сюжета и состав актеров пока держатся в секрете. Для Amazon Prime это еще один шаг в направлении адаптации видеоигр на экране. Ранее компания успешно выпустила сериалы по мотивам Fallout и Yakuza, а также работает над проектом God of War.
Напомним, что кроме экранизации Mass Effect, готовится ещё и полноценная номерная часть, об этом заявил творческий директор недавней Dragon Age: The Veilguard. По его словам, BioWare не будет делать DLC для нового DA, потому что уже перебросила все ресурсы на разработку Mass Effect.
Немного о серии Mass Effect
Mass Effect - научно-фантастическая ролевая игра, разработанная студией BioWare. Действие разворачивается в далеком будущем, где человечество открыло способ межзвездных путешествий и вступило в контакт с другими разумными расами. Игроки берут на себя роль командира Шепарда, который должен спасти галактику от угрозы древней расы машин - Жнецов.
Игра известна своей глубокой проработкой персонажей, нелинейным сюжетом и возможностью переносить решения из одной части в другую, влияя на развитие истории.
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