Sony быстро нашла новую команду для картины.

Сериал по мотивам God of War находился в активной разработке, но на прошлой неделе неожиданно остался без части творческой команды.

Издание Deadline сообщает, что Sony и Amazon оперативно восполнили потери и объявили о назначении на должность шоураннера Рональда Мура.

Рональд Мур, известный по работе над сериалами "Ради всего человечества", "Чужестранка" и франшизой "Звёздный Путь", станет новым шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом экранизации God of War.

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Предыдущая команда успела представить несколько вариантов сценария, которые получили положительные отзывы от Sony и Amazon. Однако компании решили изменить творческий курс и доверить дальнейшую разработку Муру.

Команда продюсеров со стороны PlayStation и кинокомпании Vertigo остаётся без изменений. Кори Барлог, творческий руководитель студии Sony Santa Monica, продолжает выступать в роли исполнительного продюсера. Вместе с ним над проектом работают Асад Кызылбаш и Картер Свон из PlayStation Productions.

Сериал планирует адаптировать сюжет игры God of War 2018 года. В этой истории постаревший Кратос вместе со своим сыном Атреем отправляется в опасное путешествие к вершине самой высокой горы, чтобы исполнить последнее желание своей жены и матери Атрея.

Также напомним, что недавно стало известно, что съёмки второго сезона сериала по Fallout начнутся уже в ноябре. Об этом рассказала актриса Лесли Аггамс, которая сыграла в ленте роль смотрительницы Убежища 33.

Немного о God of War

God of War - это приключенческий экшен, разработанный компанией Santa Monica Studio и выпущенный в 2018 году, тогда эксклюзивно для PlayStation 4. Игра представляет собой перезапуск популярной серии и переносит игроков в скандинавскую мифологию, где главный герой Кратос, бывший бог войны, пытается начать новую жизнь вдали от своего жестокого прошлого. Вместе со своим сыном Атреем Кратос отправляется в опасное путешествие, чтобы исполнить последнюю волю его умершей жены и развеять её прах с вершины самой высокой горы. История фокусируется на взаимоотношениях отца и сына, внутренней борьбе Кратоса и его попытках стать лучшим человеком.