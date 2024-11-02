Это будет первая Dragon Age без сюжетных дополнений.

У BioWare нет планов на дальнейшее развитие сюжета Dragon Age: The Veilguard в дополнениях для игры.

Об этом заявил творческий директор новой Dragon Age Джон Эплер в интервью для Rolling Stones. По его словам, сейчас у студии нет никаких планов на расширения игры. Всё внимание студии сейчас сосредоточено на разработке нового Mass Effect.

В то же время для игры продолжат выходить патчи, улучшающие техническое состояние игры. Это подтвердила сама Electronic Arts изданию IGN.

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Получается, что Dragon Age: The Veilguard станет первой игрой в серии без сюжетных дополнений. К примеру для Origins и Inqusition выходили DLC, которые по итогу завершали сюжет основной игры.

Релиз Dragon Age: The Veilguard произошёл 31 октября. Игра получила очень хорошие отзывы от критиков, на момент выхода рецензий, у игры было 83 балла на Metacritic.

Также игру хорошо приняли и пользователи. В день релиза Dragon Age: The Veilguard побила рекорд по онлайну в Steam среди всех проектов BioWare. В игру одновременно играли более 70 тысяч человек.

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