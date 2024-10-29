Глава разработки и исполнительный продюсер Майкл Гэмбл точно знает, каково видение команды.

Ведущий разработчик следующей Mass Effect Майкл Гэмбл рассказал, что в новой части космооперы оставят "зрелый тон" и фотореализм предыдущих игр серии. По крайней мере, до тех пор, пока он будет "у руля".

Разработчик решил прояснить этот момент после многочисленных вопросов со стороны фанатов, которые уже ознакомились с обзорами Dragon Age: The Veilguard и не особо обрадовались "красочному" тону игры и "пиксаровской" стилистике.

Гэмбл подчеркнул, что, хотя Dragon Age и Mass Effect создаются одной студией, над ними работают разные команды.

Mass Effect – это Mass Effect. Работа над научно-фантастической RPG сильно отличается от создания любой другой RPG, особенно по другой франшизе. Ей нужна своя любовь – объяснил Гэмбл.

В заключение руководитель отметил, что в вопросе тона повествования BioWare ориентируется на оригинальную трилогию, а не на Andromeda, которая в свое время подверглась критике за более легкие и несерьезные диалоги.

До релиза новой Mass Effect еще далеко, а о самой игре почти ничего не известно. Фанаты надеются, что 7 ноября на ежегодный день N7 авторы Mass Effect поделятся очередным тизером. Согласно предыдущим утечкам, Mass Effect 4 может выйти не раньше 2029 года, что вписывается в продолжительные сроки, ставшие нормой для BioWare.

Если предположить, что релиз новой части состоится в 2029 году, то перерыв между запуском Mass Effect Andromeda и следующей частью составит 12 лет. Тогда как вся оригинальная трилогия Mass Effect в свое время вышла с временным промежутком в 6 лет.

Единственный на сегодня трейлер новой части Mass Effect

О серии Mass Effect

Mass Effect – это культовая серия ролевых игр от студии BioWare. Действия оригинальной трилогии разворачивается в XXII веке.

Главным героем первых трех частей франшизы был капитан космического корабля "Нормандия" Шепард. История рассказывает о борьбе с древними инопланетными машинами, известными как Жнецы. Оригинальная трилогия получила признание как и критиков, так и игроков, собрав кучу наград.

Подтверждено, что следующая глава в серии Mass Effect продолжит события оригинальной трилогии. Но авторы не раскрыли, какой из финалов третьей части будет считаться каноничным.

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