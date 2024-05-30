Над игрой работали авторы Devotion, которую в свое время удалили из всех известных цифровых магазинов.

В магазине Steam состоялся релиз игрушки Nine Sols, нарисованного от руки 2D-экшен-платформера, деньги на который собирали на краудфандинге. Над игрой работали создатели Devotion, которую в свое время удалили из всех известных цифровых магазинов из-за скрытой критики китайских властей.

Несмотря на это, игра собрала массу положительных отзывов и даже вырвалась в топ-250 самых высокооцененных игр в Steam, поэтому их новый проект, Nine Sols, однозначно был ожидаемым релизом для многих. Тем более, выпущенная в 2022-м демо-версия игры получила очень положительные пользовательские отзывы.

Боевая система Nine Sols вдохновлена Sekiro: Shadows Die Twice, Dark Souls и Hollow Knight, а сеттинг игры представляет собой смесь киберпанка и даосизма, в частности элементы восточной мифологии и научной фантастики. По сюжету, игроку предстоит отправиться в далекий путь, чтобы сразить девять правителей Нового Куньлуня.

На момент написания заметки у Nine Sols было 90% положительных отзывов в Steam, а сама игра занимает 11-место в списке самых продаваемых игр прямо сейчас. Игру хвалят за красочный визуальный стиль, приятный саундтрек, а также уникальные механики с упором на парирование атак. В Украине она продается за 540 грн.

Трейлер Nine Sols

Если вы пропустили майские релизы, УНИАН составил топ самых интересных игр для ПК и консолей этого месяца. Помимо продолжения Hellblade, появилась обновленная версия инди-классики, а один из лучших эксклюзивов PlayStation наконец заглянул на ПК.

А еще ранее в этом месяце в раннем доступе вышел Hades 2, продолжение одного из лучших представителей жанра рогалик. Украинский регион Steam вошел в тройку с самыми низкими ценами на новинку Supergiant Games.

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