Это уже не первый раз, когда в сети появляется информация о том, что IT-гигант рассматривает возможность приобрести Valve.

Вдохновленная успешной сделкой по приобретению Activision Blizzard за $69 млрд после почти двухлетней борьбы с мировыми регуляторами, корпорация Microsoft может "покуситься" на Valve, владельца Steam и разработчика культовых Half-life, Dota и Counter-Strike.

Такую информацию опубликовал инсайдер Dior, известный в сообществе CS. Якобы он слышал, что компания готовит щедрое предложение для Valve – по данным источника, в утечках фигурирует сумма размером не менее $16 млрд. К слову, если верить оценкам агентства Bloomberg, общая стоимость Valve составляет порядка 8 миллиардов.

Есть сразу несколько причин, почему это имело бы смысл для Microsoft, считают аналитики. Во-первых, софтверный гигант отчаянно пытается выйти на рынок портативных устройств, на котором Valve уже закрепилась благодаря Steam Deck. Во-вторых, это значительно увеличит доходы Microsoft от компьютерных игр, поскольку Steam уже давно называют "денежным принтером". Впрочем, есть мало причин полагать, что это имеет какой-то смысл для Valve.

Видео дня

Хотя эта информация пока остается на уровне слухов и не подтверждена никакими утечками или документами, закинутая в сеть информационная бомба за несколько часов набрала почти два миллиона просмотров.

Примечательно, что пару лет назад в сети уже появлялась информация о том, что Microsoft готовит предложение о покупке Valve. Это произошло во время судебных разбирательств касательно слияния компании с Activision Blizzard. Тогда же были опубликованы документы, подтверждающие интерес компании к покупке Nintendo.

Игровое подразделение Microsoft сейчас переживает сильную турбулентность. Ранее в этом месяца компания неожиданно закрыла четыре игровые студии, включая Arkane Austin и Tango Gameworks, сделавшая одну из лучших игр 2023 года. Это случилось в рамках инициативы по урезанию расходов, и процесс, судя по всему, еще не завершен.

Вместе с тем в Microsoft рассматривают очередное повышение стоимости Xbox Game Pass и уже подняла цены на свои игры в "дешевых" регионах Steam, включая Украину. От показателей Xbox в 2024 году во многом будет зависеть дальнейшее будущее игрового подразделения Microsoft, утверждают аналитики.

Вас также могут заинтересовать новости: