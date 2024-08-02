Критики и игроки сходятся во мнение, что это одна из самых смешных и креативных игр последних лет.

На днях в магазине Steam состоялся релиз Thank Goodness You're Here! – это приключенческий платформер, который уже называют одной из самых смешных и креативных игр последних лет. На агрегаторе Metacritic, например, он собрал 90 балла из 100 возможных, а рейтинг среди игроков составляет 99%.

К примеру, авторитетное издание Eurogamer поставил игре 5 из 5, похвалив отличное чувство юмора авторов, красивый двухмерный сеттинг, город полный самобытных персонажей, пародию на британскую культуру и хорошо реализованный геймплей в стиле классических приключений "point-and-click". А автор PC Gamer назвал ее "одной из самых очаровательных игр, в которые я когда-либо играл, но я не могу объяснить, почему".

Сюжет Thank Goodness You're Here! рассказывает о чудаковатом коммивояжере, которого в отчаянной попытке увеличить продажи отправляют в городок под названием Барнсворт, чтобы встретиться с мэром. Впрочем, в истинно британской манере он опаздывает, поэтому вам приходится искать другой способ занять свое время, пока вы ждете. Главный герой исследует окрестности, знакомиться с эксцентричными жителями и выполняет их необычные просьбы.

Адвенчуру создала небольшая студия Coal Supper. Команда описывает свою игру как "комедийный бацформер", в котором действия игрока постепенно меняют окружающий мир. Все персонажи полностью озвучены, из-за этого опыт больше похож на скетч-шоу, чем на видеоигру, отмечают рецензенты.

Помимо Steam, купить адвенчуру можно в EGS, PlayStation 4, PlayStation 5, и Switch. Украинской локализации нет, но есть русские субтитры. Просят за нее 339 грн.

В августе игровая индустрия понемногу выходит из своего "летнего отпуска" и начинает радовать громкими релизами. УНИАН рассказывал, во что поиграть в августе 2024.

Параллельно в магазине Epic Games Store дарят две игры, включая красочную головоломку с рейтингом 96%. Забрать оба тайтла можно до вечера 8 августа.

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