Забрать оба тайтла можно до вечера 8 августа.

Магазин Epic Games Store вновь расщедрился сразу на две игры – до вечера 8 августа пользователи могут добавить в свои библиотеки красочную головоломку LumbearJack и юмористический шутер Rawmen: Food Fighter Arena.

LumbearJack – головоломка с медведем в главной роли. Махая топором или бензопилой, персонаж намерен уничтожить все созданные человеком вещи и восстановить окружающую среду.

В Steam у LumbearJack аж 96% положительных отзывов. Вместе с тем у украинских геймеров есть дополнительная мотивация опробовать игрушку – она получила официальную украинскую локализацию.

В несерьезном шутере Rawmen: Food Fighter Arena доминирует смех и веселье, ведь основной особенностью проекта являются стрельба супом и бросание едой в мультяшных декорациях. Всего на карте может находится от 2 до 8 человек.

А с вечера 8 августа в магазине Epic Games станут бесплатно доступны комплект Apex Legends с легендой Кондуит, а также экшен CYGNI и файтинг DNF DUEL

В августе игровая индустрия понемногу выходит из своего "летнего отпуска" и начинает радовать громкими релизами. УНИАН рассказывал, во что поиграть в августе 2024.

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