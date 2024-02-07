Максимальный "буст" зависит от модели процессора и видеокарты и в среднем составляет от 10% до 25%.

Resizable BAR – это технология, которая дает процессору доступ ко всему объему видеопамяти. Старое "железо" ее не поддерживает, но пользователь GitHub решил это исправить. Он написал и выложил в открытый доступ "игровой ускоритель" для старых ПК.

Называется она ReBarUEFI. После того, как пользователь ее установил, она активируется каждый раз при включении или перезагрузки ПК, позволяя старому процессору задействовать Resizable BAR и обращаться ко всему объему памяти видеокарты, пишет TechSpot.

Официально технология поддерживается только на ПК с процессором Intel не старше 10-го поколения и AMD не ниже Zen 3, но утилита позволяет включить Resizable BAR и на более старых системах. Так, по словам автора, он успешно протестировал утилиту с Intel Core i5-3470 (2012) и видеокартой Sapphire Nitro RX 580 8GB (2017), при этом производительность в играх выросла на 12%.

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В целом, максимальный "буст" зависит от модели процессора и видеокарты и в среднем составляет от 10% до 25%. Хотя, в редких случаях наблюдается обратный эффект, то есть компьютер начинает тормозить еще сильнее, чем раньше. Вот почему оба AMD и Nvidia используют список одобренных игр, в которых ReBAR включается автоматически.

Более подробно со списком протестированных материнских плат и видеокарт можно ознакомиться в профиле разработчика на GitHub, оттуда же можно скачать утилиту.

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