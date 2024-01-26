Всего в рейтинг попали 56 моделей, выпущенных с 2014 года.

Популярный техноресурс PCGamesHardware обновил топ самых актуальных видеокарт по производительности на начало 2024 года. Всего в рейтинг попали 56 моделей, выпущенных с 2014 года.

Как упоминается в заметке, тестирование видеокарт проводилось в разрешение 1080p, 2K и 4K в 20 самых требовательных играх. Свежие игровые релизы и драйвера означают, что данные устаревают и требуют повторного тестирования.

Лидером по-прежнему является GeForce RTX 4090. Второе место у Radeon RX 7900 XTX, флагмана AMD, который незначительно слабее, но при этом стоит практически на 70% дешевле. Замыкает тройку лидеров GeForce RTX 4080.

С 4 по 9 места разместились Radeon RX 7900 XT, GeForce RTX 3090 Ti, RTX 4070 Ti, RTX 4070 Super, Radeon RX 6950 XT и RTX 3090.

Замыкает десятку Radeon RX 7900 GRE. Это довольно редкий графический ускоритель, который можно получить только в составе OEM-сборки.

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К слову, свежая Radeon RX 7600 XT оказалась лишь на 26 позиции. Она уступает GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6х, а также Radeon RX 6700 XT, но опережает обычную GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 2080 SUPER.

Наименее производительными из актуального рейтинга признаны старинные GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 970, Radeon RX 570 и относительно свежая Radeon RX 6500 XT.

Как УНИАН сообщал, в скором времени геймеры могут столкнуться с дефицитом видеокарт Nvidia. Все из-за того, что компания переориентируется на развитии ускорителей для обучения и работы искусственного интеллекта. Сейчас он куда прибыльнее, чем потребительские видеокарты.

Напомним, 2020-2022-й стали годами, когда на рынке образовался дефицит видеокарт, из-за чего цены на них выросли чуть ли не в три раза. Частично это было связано с пандемией и проблемами у производителей чипов, которые не успевали покрыть растущий спрос.

Магазин игр Steam делился статистикой, какая сборка ПК считается самой оптимальной в 2023 году среди ее пользователей. RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта, сразу за ней идут GTX 1650 и GTX 1060.

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