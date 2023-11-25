Чтобы учесть интересы пользователей с разным бюджетом, в рейтинг попали мониторы Full HD, Quad HD, 4K, Ultra Wide и HDR.

Подбор монитора для компьютера – это всегда непросто. А если это игровой – вдвойне. Авторитетные эксперты с ютуб-канала Hardware Unboxed поделились своим мнением о лучших игровых мониторах на сегодняшний день.

Чтобы учесть интересы геймеров с разным бюджетом, в рейтинг попали мониторы Full HD, Quad HD, 4K, Ultra Wide и HDR. Но поскольку, согласно с данными Steam, основная часть ПК-геймеров играет в 1080р и 1440р, мы подробно остановимся на первых двух категориях.

Full HD

В начальном сегменте специалисты выделили AOC 24G2SP. Эта модель лучшая в плане цены/качества и предоставляемых возможностей. Монитор оснащен IPS-матрицей с 8-битной глубиной цвета (6 бит + FRC) и кадровой частотой 165 Гц.

Для киберспортсменов порекомендовали ZOWIE BenQ XL2566K стоимостью $600. За эту цену вы получаете монитор с частотой обновления до 360 Гц, который раскроет себя в соревновательных играх.

Если хочется максимум "киберспортивности", есть также модель ASUS ROG SWIFT Pro PG248QP с частотой обновления до 540 Гц. Правда, стоит она в районе $1000.

Quad HD

Для большинства порекомендовали MSI G274QPF-QD или GIGABYTE M27Q-P. В отличие от всех конкурентов, они стоят адекватных денег и предлагают все нужные игровые возможности. В обеих моделях установлены 10-битные (8 бит + FRC) IPS-матрицы с кадровой частотой 160 Гц.

Более дорогой монитор для 2К-гейминга – LG 27GP83-B. Модель характеризуется поддержкой всех необходимых функций для более плавного геймплея, поддержкой HDR10, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, а также кадровой частотой 165 Гц.

Лучшим игровым монитором для Quad HD признали ASUS ROG SWIFT PG27AQDM. Среди главных его плюсов выделили OLED-матрицу, поддержку кадровой частоты 240 Гц, а также качественную калибровку цветов. Главный минус – высокая цена (около $1000).

В качестве более доступной альтернативы ASUS ROG SWIFT PG27AQDM назвали AOG AGON Pro AG276QZD. Он тоже оснащен OLED-матрицей, но здесь поменьше яркость. Зато его можно купить дешевле $800.

Ранее специалисты назвали 5 самых оптимальных игровых связок процессор/видеокарта. Как отмечается, в настоящий момент ситуация с доступностью и стоимостью CPU и GPU стала заметно лучше, поэтому осень 2023, пожалуй, лучшее время для апгрейда или сборки нового игрового ПК.

А если вы хотите знать, на каком ПК играет большинство геймеров мира, в начале месяца Steam делился свежей статистикой по железу. Оказывается, каждый десятый ПК-геймер уже оснастил свою систему RTX 3060, а некогда "народная" карта GTX 1650 выбила из топ-5.

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