Система получила 2 КБ оперативной памяти и 32-битную архитектуру.

Райан Боулдс, недавний выпускник факультета компьютерных наук, приближается к завершению проекта, который кажется невозможным: он строит программируемый компьютер внутри Minecraft.

Его проект, начатый в прошлом году, постепенно приближается к финальной стадии, и теперь эта огромная конструкция уже может выполнять базовые вычисления и запускать простые программы.

Система построена полностью на ванильном редстоуне без использования специальных модов (за исключением инструментов, облегчающих работу с масштабными конструкциями). Боулдс спроектировал и собрал цепь из повторяющихся функциональных блоков, создавая структуру, напоминающую процессор с собственной памятью.

Компьютер оснащён 2 КБ оперативной памяти, 16 регистрами по 32 бита и поддерживает базовые математические операции, включая сложение, вычитание, умножение, деление и битовые сдвиги. Вычисления отображаются на экране, собранном из ламп, а первой запущенной программой стала последовательность Фибоначчи.

Пока компьютер принимает машинный код построчно, но в планах у разработчика реализовать механизм хранения и загрузки программ. Как признаётся сам Боулдс, для запуска DOOM этого объёма памяти, конечно, недостаточно, но это не мешает проекту оставаться одним из самых впечатляющих технических достижений в Minecraft.

Следить за прогрессом можно на его TikTok-канале, где он рассказывает об основных принципах работы своего компьютера, делится техническими деталями и объясняет базовые концепции электроники и программирования в игровом формате.

Ранее мы рассказывали, что программист сделал самую маленькую версию "Змейки" с использованием субпикселей монитора. Скорее всего, это самая маленькая игра в мире.

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