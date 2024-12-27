Компания собрала статистику среди игроков в кубическом выживании.

Ещё одной игровой компанией, которая подвела итоги года среди своих игроков, оказалась Mojang со своим Minecraft.

За этот год игроки в Minecraft разрушили 347 миллиардов блоков и при этом скрафтили 491 тысячу сборщиков для автоматических ферм.

Также не убить и дух исследований в майнкрафтерах. За год игроки исследовали 85 миллиардов биомов, скрафтили 1,3 миллиона собачьей брони, победили 20 миллионов вихрей, открыли 24 миллиона хранилищ, при этом 49 миллионов Стивов и Алекс пали смертью храбрых на сложности "хардкор".

Среди других достижений майнкрафтеров:

Собрано 44 миллиона кожи броненосца

Cкрафчено 2 миллиона булав

Собрано 53 миллионов глазоцветов

Покрашено 1.4 миллиона мешков

Ранее мы рассказывали, что в Minecraft создали мир, населённый сотнями искусственными интеллектами. Они создают религии, мемы и вводят налоги. Кроме того, нейросеть создала свою версию Minecraft: в неё уже можно поиграть.

Также в этом году Minecraft вошёл в топ самых популярных игр по выручке в Великобритании и Японии.

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