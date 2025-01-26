Патрик Гиллеспи сделал самую маленькую игру в мире / Фото - YouTube канал Patrick Gillespie

Программист Патрик Гиллеспи сделал по-настоящему маленькую версию легендарной "Змейки". Настолько маленькую, что для нормальной игры понадобится микроскоп.

Патрик поделился, что написал проект на JavaScript и запускает его прямо в браузере. Свою "маленькость" игра обеспечила использованием субпикселей, как основной метод вывода информации.

Как известно, изображение на мониторе состоит из пикселей, а вот сами пиксели состоят из субпикселей. Они собираются из лучиков красного, зелёного и синего цвета, а после меняя яркость смешиваются во все цвета, которые может увидеть человеческий глаз.

Patrick Gillespie смотрит на субпиксели зелёных пикселей через микроскоп

Такой метод реализации графики буквально заставляет игрока использовать микроскоп для игры, хотя в теории такую "Змейку" можно увидеть увеличив страницу браузера на 500% и выкрутив на максимум все специальнье возможности Windows для слабовидящих.

Ранее мы рассказывали, что программист сделала капчу, для прохождения которой нужно убить 3 демона в DOOM на максимальной сложности с ограниченными ресурсами.

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