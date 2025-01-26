Игра настолько маленькая, что видна только на субпикселях экрана.

Программист Патрик Гиллеспи сделал по-настоящему маленькую версию легендарной "Змейки". Настолько маленькую, что для нормальной игры понадобится микроскоп.

Патрик поделился, что написал проект на JavaScript и запускает его прямо в браузере. Свою "маленькость" игра обеспечила использованием субпикселей, как основной метод вывода информации.

Как известно, изображение на мониторе состоит из пикселей, а вот сами пиксели состоят из субпикселей. Они собираются из лучиков красного, зелёного и синего цвета, а после меняя яркость смешиваются во все цвета, которые может увидеть человеческий глаз.

Такой метод реализации графики буквально заставляет игрока использовать микроскоп для игры, хотя в теории такую "Змейку" можно увидеть увеличив страницу браузера на 500% и выкрутив на максимум все специальнье возможности Windows для слабовидящих.

Ранее мы рассказывали, что программист сделала капчу, для прохождения которой нужно убить 3 демона в DOOM на максимальной сложности с ограниченными ресурсами.

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