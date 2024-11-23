Известный датамайнер игр Valve Тайлер Маквикер нашёл очередную пачку доказательств, что Half-Life 3 находится в разработке.
Тайлер назвал своё видео "Valve уже даже не пытается скрывать Half-Life 3". Датамайнер нашёл в файлах других игр Valve упоминания множества игровых систем, которые никак не могут относиться к Dota 2, Counter-Strike 2 или Deadlock:
- Упоминания о продвинутых системах симуляции, таких как моделирование точек возгорания и плавления различных материалов, включая топливо.
- Использование общей игровой среды для создания эффекта бесшовного мира.
- Параметры, связанные с дальностью прыжков, вероятно, относящиеся к инопланетным существам.
- Модели поведения искусственного интеллекта, включающие такие параметры, как предупреждение союзников или необходимость удовлетворения базовых потребностей, например, еды.
- Системы поведения NPC, в том числе столкновения между различными типами существ.
- Настройки, касающиеся симуляции физики, такие как скорость поворотов NPC или движения объектов.
- Звуковой эффект дробовика, добавленный в ядро движка Source, что, по мнению датамайнера, указывает на тестирование Valve нового оружия для игры.
Тайлер Маквикер уже находил упоминания продвинутой физической симуляции. По его мнению, Half-Life 3 станет самой инновационной игрой, которая задаст новые стандарты для индустрии.
Ранее Тайлер Маквикер первым сообщил, что Valve готовит новую игру в жанре MOBA. Ею оказалась Deadlock, которая вышла в закрытую бету в августе этого года.
Недавно Half-Life 2 отпраздновала своё 20-летие, в честь этого Valve показала геймплей отменённой Half-Life 2: Episode 3.