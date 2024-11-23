Тайлер Маквикер нашёл множество следов разработки Half-Life 3 в файлах других игр компании.

Известный датамайнер игр Valve Тайлер Маквикер нашёл очередную пачку доказательств, что Half-Life 3 находится в разработке.

Тайлер назвал своё видео "Valve уже даже не пытается скрывать Half-Life 3". Датамайнер нашёл в файлах других игр Valve упоминания множества игровых систем, которые никак не могут относиться к Dota 2, Counter-Strike 2 или Deadlock:

Упоминания о продвинутых системах симуляции, таких как моделирование точек возгорания и плавления различных материалов, включая топливо.

Использование общей игровой среды для создания эффекта бесшовного мира.

Параметры, связанные с дальностью прыжков, вероятно, относящиеся к инопланетным существам.

Модели поведения искусственного интеллекта, включающие такие параметры, как предупреждение союзников или необходимость удовлетворения базовых потребностей, например, еды.

Системы поведения NPC, в том числе столкновения между различными типами существ.

Настройки, касающиеся симуляции физики, такие как скорость поворотов NPC или движения объектов.

Звуковой эффект дробовика, добавленный в ядро движка Source, что, по мнению датамайнера, указывает на тестирование Valve нового оружия для игры.

Тайлер Маквикер уже находил упоминания продвинутой физической симуляции. По его мнению, Half-Life 3 станет самой инновационной игрой, которая задаст новые стандарты для индустрии.

Ранее Тайлер Маквикер первым сообщил, что Valve готовит новую игру в жанре MOBA. Ею оказалась Deadlock, которая вышла в закрытую бету в августе этого года.

Недавно Half-Life 2 отпраздновала своё 20-летие, в честь этого Valve показала геймплей отменённой Half-Life 2: Episode 3.

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