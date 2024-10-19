Датамайнер нашёл связь между Deadlock и Half-Life 3.

Valve, возможно, работают над Half-Life 3, если верить последним слухам. Инсайдер и датамайнер Тайлер МакВикер поделился информацией о том, что Half-Life 3 может быть в активной разработке, и детали указывают на то, что проект будет значительно отличаться от предыдущих игр серии.

Согласно МакВикеру, новая игра отойдет от линейного повествования и предложит игрокам более открытый и нелинейный геймплей. Сообщается, что Half-Life 3 будет сочетать в себе вручную созданные уровни с процедурно генерируемыми элементами, что позволит создать уникальный опыт для каждого игрока. Это подтверждается словами директора Valve Дэвида Спейрера, который ранее описывал проект, над которым они работают так:

Однопользовательская игра, в которой процедурный подход будет использоваться в сочетании с ручными наработками, чтобы создать нечто бесконечно долгоиграющее

Кроме того, ожидается, что игра предложит беспрецедентный уровень взаимодействия с окружающей средой. В системе физики могут появиться новые элементы, такие как температурные эффекты на материалы, реалистичное распространение огня и динамическое разрушение объектов. Эти технологии были обнаружены в файлах недавней игры Valve под названием Deadlock, что может указывать на их использование в будущих проектах компании.

Интересно, что Valve активно расширяет команду разработчиков, привлекая специалистов из разных уголков индустрии. Также сообщается о возвращении некоторых бывших сотрудников, работавших над предыдущими частями серии. Это может свидетельствовать о том, что компания серьезно настроена вернуть Half-Life на передовые позиции в мире игр.

Стоит отметить, что Valve официально не анонсировала Half-Life 3, и все сведения основаны на слухах и инсайдерской информации. Однако поклонники серии с надеждой следят за развитием событий и ждут официальных новостей от компании.

Напомним, что недавно Valve изменила политику лицензирования игр в Steam. Теперь вы приобретаете лишь право пользоваться продуктом, а не владеете им. В ответ на это GOG заявила, что в их магазине никто не сможет отобрать у вас купленную игру.

Немного о Half-Life

Half-Life - это культовая серия шутеров от первого лица, разработанная компанией Valve. Первая игра, выпущенная в 1998 году, произвела революцию в жанре благодаря инновационному геймплея. Продолжение, Half-Life 2, вышедшее в 2004 году, установило новые стандарты в игровой индустрии, представив передовую физику и интерактивность окружающего мира. История ученого Гордона Фримена и его борьба с инопланетными захватчиками завоевала сердца миллионов игроков по всему миру.

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