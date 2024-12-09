Карта GTA 6 получилась почти в два раза больше, чем в GTA 5.

Фанатское сообщество вокруг GTA тоже не сидит сложа руки. Пока Rockstar держит интригу и не спешит делиться новостями о GTA 6, некоторые энтузиасты решили сами взять ситуацию под контроль и воссоздать карту грядущей игры по обрывкам информации из первого трейлера.

Моддер под ником Dark Space, например, собрал собственную версию карты GTA 6 в игровом движке, используя данные из утечек. Он утверждает, что размеры мира будущей игры почти вдвое больше, чем у GTA 5. Сравнение выглядело довольно забавно: в GTA 5 на перелёт с южной точки до северной уходило около 3,5 минут, а в этой самодельной GTA 6 на аналогичный маршрут пришлось затратить больше шести.

Причём дело не только в масштабах, фанаты пытаются копировать и географическое разнообразие. В их версии присутствуют крупный мегаполис, дополнительные города, внушительное озеро в центре и целые болота на юге. Понятно, что точность подобных реконструкций под вопросом, но само стремление понять, "что же там будет", вызывает уважение.

Особенно интересно наблюдать за попытками воссоздать предполагаемые геймплейные сцены, вроде ограбления магазина с помощью грузовика и вырывания сейфа прямо из стены. Всё, конечно, делается на глаз и без гарантий похожести на финальный продукт.

Ранее мы уже рассказывали, что Rockstar может вскоре выложить второй трейлер GTA 6.

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