God of War: Ragnarok скоро выйдет на ПК – раскрыты системные требования игры

Начать играть в один из лучших тайтлов PlayStation получится уже с GeForce GTX 1060, а чтобы насладиться всеми красотами ПК-версии, потребуется RTX 4070 Ti.

God of War: Ragnarok, продолжение знаменитого экшена от студии Santa Monica, уже в следующем месяца заглянет на ПК. Чтобы подготовить геймеров к релизу, в Sony назвали пять конфигураций компьютеров, на которых получится сыграть в игру при различных настройках графики.

Начать играть в God of War: Ragnarok получится уже с картой GeForce GTX 1060, но придется довольствоваться 30 fps. А вот для 1080p/60 fps при "средних" настройках графики хватит RTX 2060 Super. При этом, в системных требованиях не упоминается апскейл, при использовании суперсэмплинга и генерации кадров ПК-порт явно будет работать и на более слабом железе.

Обратите внимание: игра требует обязательного наличия твердотельного накопителя (SSD) для установки. Потребуется довольно емкое устройство – 190 ГБ, хотя на PS5 ей нужно около 85 ГБ.

Минимальные требования

Процессор: Intel i5-4670k или AMD Ryzen 3 1200

Видеокарта: Nvidia GTX 1060 или AMD RX 5500 XT

Оперативная память: 8 GB

Рекомендуемые требования

Процессор: Intel i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: Nvidia RTX 2060 Super или AMD RX 5700

Оперативная память: 16 GB

Ультра-качество

Процессор: Intel i-5 11600K или AMD Ryzen 7 3700 X

Видеокарта: Nvidia RTX 4070 Ti или AMD RX 7900 XT

Оперативная память: 16 GB

God of War: Ragnarok — системные требования

Не забыли в Sony и про обязательный аккаунт в PSN. Упоминается, что God of War Ragnarok для ПК необходим ааккаунт PlayStation Network. Sony так уже поступила с Helldivers 2 и Ghost of Tsushima.

God of War Ragnarok – это продолжение God of War 2018 года, мягкого перезапуска популярной серии в антураже скандинавской мифологии. По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарек – гибель богов и всего сущего.

ПК-версия God of War Ragnarok выйдет уже 19 сентября, в Steam и Epic Games Store открыты предзаказы. Стоимость игры – 1699 гривен.

Корпорация Sony в последние годы активно осваивает ПК-рынок, выпуская на этой платформе свои эксклюзивы. Ранее в этом году уже успели выйти Horizon Forbidden West и Ghost of Tsushima – обе игры привлекли большое количество игроков и показали хорошие продажи.

Ожидается, Что вслед за God of War Ragnarok на ПК выйдут Demon's Souls, Turismo 7 и Marvel's Spider-Man 2. Еще в Sony якобы обсуждают возможность переноса на ПК и более ранних своих эксклюзивов, например, Infamous: Second Son.

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