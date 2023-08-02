Уже в этот четверг выходит Baldur’s Gate 3 – одна из самых амбициозных и многообещающих RPG последних лет. Разбираемся, в чем хайп и на что она похожа.

Уже в этот четверг, 3 августа, на ПК выходит Baldur’s Gate 3 – впечатляющая по своим масштабом ролевая игра от Larian Studios. Продолжение культовой серии ролевых приключений имеет все предпосылки, чтобы стать одной из лучших ролевых игр не только 2023 года, но и в принципе.

Игра уверенно держится в топе чарта продаж Steam даже спустя три года после выхода в ранний доступ, и это не мудрено – масштабных РПГ с таким размахом никто давно не делал. Мы собрали всю основную информацию, которую вам нужно знать в преддверии релиза.

Что собой представляет Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 относится к жанру РПГ, то есть, это ролевая игра. Однако это другой тип РПГ: в отличие от того же "Ведьмака" или "Киберпанка", во время исследования мира и боев камера в игре висит над персонажами.

Чтобы добиться успеха в игре, нужно грамотно размещать своих персонажей, умело использовать окружение и правильно комбинировать их способности. Каждый ход надо обдумывать. И все то же самое делает и противник.

Еще одной отличительной особенностью игры является система броска кубиков. Многие действия регулируются упрощенными правилами настолки Dungeons & Dragons. То есть, успех действий зависит от результата броска кубика. Если вам интересно, на YouTube полным-полно роликов с геймплеем.

Однако не стоит переживать: те, кто уже успел поиграть в игру, говорят, что Baldur's Gate 3 очень дружелюбна к новичкам и основана на довольно простых правилах DnD. Она и близко не такая замороченная и сложная, как недавний Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Нужно ли играть в предыдущие части Baldur’s Gate?

Перед началом игры в третью часть нет необходимости проходить первые две части Baldur’s Gate. Разработчики осознают, что прошло много времени между выходами игр серии, и поэтому приветствуют новых игроков с пониманием.

Хоть Baldur’s Gate 2 и Baldur’s Gate 3 сюжетно между собой не связаны, новая часть не игнорирует события прошлого.

Сюжет Baldur’s Gate 3

События игры разворачиваются спустя 120 лет после событий предыдущей части. В ходе нападения на континент Фаэрун, главного героя берут в плен "свежеватели разума" – существа из расы Иллитидов, обладающие способностью гипноза и телепатии.

Главного героя и других пленных сажают на летающий корабль, где в них вживляют паразитов. Эти паразиты постепенно начинают контролировать сознание жертвы, превращая ее в одного из "свежевателей". Однако, во время процесса превращения, корабль атакуют Гитьянки – враждебная раса. В ходе потасовки герою и другим выжившим удаётся сбежать. Правда, от паразитов они избавиться так и не смогли.

Классы персонажей в Baldur's Gate 3

На релизе игрокам будет доступно 12 классов:

друид;

варвар;

боец;

рейнджер;

плут;

волшебник;

заклинатель;

чародей;

бард;

монах;

паладин;

клирик.

При этом у каждого из классов есть по крайней мере три подкласса, кроме того у игрока будет возможность комбинировать их в своего рода мультиклассы.

Если ли в игре романы и нагота?

Да, вне зависимости от пола и расы вашего персонажа, вы можете установить романтические отношения с любым из своих спутников, а также с некоторыми сюжетными персонажами. Причем разработчики заявили, что через отношения можно влиять на спутников: склонять добрых на злую сторону и наоборот.

Также в игре присутствуют различные романтические сцены. Некоторые из них могут быть достаточно скрытыми, в то время как другие могут представлять полную наготу, включая отображение гениталий.

На какие современные игры похожа Baldur's Gate 3?

По части диалогов, взаимодействия с миром и некоторых других моментов игра очень сильно напоминает Dragon Age: Origins.

Если сравнивать игровой процесс, то первой на ум приходит предыдущий хит от этих же разработчиков – Divinity: Original Sin 2.

Можно ли играть с другом?

Да, игрок сможет проходить Baldur’s Gate 3 как в одиночку, так и в кооперативе. Причем кооп возможен как в онлайне, так и локально – за одной консолью или ПК.

Но чтобы полностью насладиться сюжетом, лучше первый раз пройти игру в одиночку, имея полный контроль над происходящим.

Будет ли в игре украинский язык?

Да, игра будет полностью переведена на украинский язык, причем сразу же на старте, но локализация ограничится текстовыми субтитрами.

Baldur's Gate 3 будет по-настоящему огромной – сценарий игры содержит около 2 млн слов и более 170 часов кинематографических сцен. Это автоматически делает ее самой большой игрой в мире, которая когда-либо получала украинский дубляж.

Baldur’s Gate 3 – дата выхода и цена

Baldur’s Gate 3 выходит на ПК и Mac 3 августа. В Steam ее можно купить за 899 грн.

На консолях PS5 релиз состоится месяцем позже, 6 сентября. Однако там за нее придется выложить 2299 грн.

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