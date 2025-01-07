В 2025 году в играх появятся первые "автономные игровые персонажи", они же Co-Playable Character (CPC).

На конференции CES 2025 компания Nvidia отметилась не только видеокартами нового поколения, но и кое-чем другим для геймеров. Это первые "автономные игровые персонажи", они же Co-Playable Character (CPC).

Nvidia рассказала, что персонажи CPC могут использовать искусственный интеллект, чтобы "воспринимать, планировать и действовать как обычные игроки".

Одним из первых проектов с поддержкой "умных" ботов станет PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Соигровые персонажи или CPC – смогут общаться, используя специфичный игровой жаргон, давать стратегические рекомендации в реальном времени, находить и делиться добычей, управлять транспортом и адаптироваться к тактике игрока.

Аналогичным образом боты будут вести себя и в других играх: в течение 2025 года CPC появятся в Naraka: Bladepoint и inZOI. А в MOORPG под названием MIR5 добавят первого ИИ-босса, который будет адаптироваться к действиям игроков.

Что-то похоже показывала Google. Речь идет об ИИ-компаньйоне, который поможет геймерам проходить игры в кооперативном режиме и сможет поговорить с ними. Исследователи обучают технологию в No Man's Sky, Teardown, Valheim и других популярных тайтлах.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. Самой популярной видеокартой остается Nvidia GeForce RTX 3060, тогда как все больше геймеров переходят на процессоры AMD.

Вас также могут заинтересовать новости: