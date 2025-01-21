Правила едины для всех и аккаунт Маска должны забанить, считают в сообществе игры.

Игровое сообщество вновь обсуждает Илона Маска, которого уличили в том, что он покупает бустинг своих персонажей в Path of Exile 2.

Пользователи Reddit и стример Quin69TV заметили, что в день инаугурации Дональда Трампа герой миллиардера находился в игре и проходил высокоуровневые карты, хотя сам глава Tesla в этот момент присутствовал на церемонии.

Ранее Маск утверждал, что он лично прокачивает своих героев, более того, он хвастался, что входит в число лучших хардкорных игроков в Path of Exile 2. Один из пользователей сабреддита по Path of Exile 2 подчеркнул, что правила игры запрещают передавать учётную запись третьим лицам для прокачки или получения преимущества. Комментаторы призывают разработчиков из Grinding Gear Games забанить Маска, поскольку правила одни для всех.

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На том же Reddit шутят, что Маск играл в PoE 2 через Neuralink прямо во время мероприятия. Однако сам миллиардер уже признался, что в какой-то момент покупал бустинг аккаунта, ведь, как он выразился, без этого невозможно обогнать игроков из Азии.

Что, однако, не отменяет новых обвинений. По мнению игроков, если один из самых богатых людей планеты продолжит нарушать правила, ему придётся смириться с баном или перестать делать вид, что он хардкорит в одиночку.

Ранее мы рассказывали, что бывшая девушка Маска певица Граймз заступилась за бизнесмена, подтвердив его рекорд в Diablo IV.

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