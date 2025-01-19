Также Граймс заявила, что Маск обыграл создателя 4X стратегии The Battle of Polytopia в его собственной игре.

Драма с игровыми навыками Илона Маска и дальнейшими обвинениями в бустинге аккаунта продолжается. Теперь за бизнесмена заступилась его бывшая девушка, певица Граймс.

У себя в X (бывший Twitter) Граймс написала, что гордится, что отец её ребёнка стал лучшим игроком в Diablo IV в США. Она может ручаться за легитимность рекорда, ведь сама была его свидетелем:

"Просто ради собственной гордости я хотела бы заявить, что отец моего ребёнка был первым американским друидом в Diablo, который зачистил Бойню Зира и закончил тот сезон лучшим в США".

Кроме того, Граймс вспомнила про мобильную 4X стратегию The Battle of Polytopia, которую Маск называл своей любимой игрой на смартфонах. По её словам, там он тоже занял первенство в списке лидеров и даже победил создателя игры Феликса Экенстама.

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Что, впрочем, не снимает с него подозрений в бустинге аккаунта в Path of Exile 2. Один из пользователей написал под постом, что все обвинения обоснованы, и Маску стоит быть честным с людьми, с чем Граймс согласилась.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск может купить Intel. На фоне этой новости, акции компании прибавили 10% к стоимости.

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