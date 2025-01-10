В своём прохождении Маск пропускал ценный лут и как будто вообще не представлял, что делает.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск стал лучшим игроком в Diablo IV, пройдя самый сложный данж в игре менее, чем за 2 минуты. После этого он также заявлял, что стал одним из лучших игроков в Path of Exile 2, и в этот раз у нас есть видеодоказательства его "скилла".

Недавно Маск запустил стрим по PoE 2, на котором он проходил подземелье своим прокаченным персонажем 95 уровня. Блогер Quin69TV, специализирующийся на Path of Exile, посмотрел геймплей бизнесмена и пришёл к выводу, что его аккаунт прокачал кто-то другой.

Первое, на что обратил внимание Quin69TV, - Маск пытался запустить данж, который у него ещё не открыт. Также подборку карт, которые он чаще всего проходит, Маск назвал "карты Илона". Это первая улика о том, что бизнесмен заплатил кому-то, чтобы его аккаунт прокачали. Ну потому что кто выберет такой нейминг, будучи единственным владельцем профиля?

После пары минут борьбы с игровым интерфейсом, бизнесмен всё таки смог запустить данж. Маск пробегал через подземелье как ураган, настолько быстро, что аж пропускал ценный лут, который выпадал с врагов.

После прохождения карты, Илон разбирал награды за убийство босса, медленно перетаскивая мышкой каждый предмет к себе в инвентарь. Также он назвал модификаторы, выпавшие из босса, "штуками", что также указывает на его неопытность как игрока.

Также Quin69TV заметил ещё одну деталь: Маск абсолютно не понимает механики предметов в Path of Exile 2. Илон думает, что если его персонаж 95 уровня, то посох 62 уровня будет уже слишком слабым для него, но айтемы в PoE 2 работают не так. 62 уровень посоха - это минимальный уровень, чтобы им пользоваться, а не уровень самого предмета. При выборе оружия в игре в первую очередь нужно смотреть на эффекты, которое оно даёт.

Ранее мы рассказывали, что арт-директор Avowed назвал Илона Маска "гадёнышем" после критики новой RPG от Obsidian.

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