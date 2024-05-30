Хотя повышение стоимости подписки никто не исключал, как минимум планов о введении более дорогого тарифа пока не будет.

Самая продаваемая серия шутеров Call of Duty возвращается с новой частью – Black Ops 6 – на этот раз она будет доступна подписчикам сервиса Xbox Game Pass в день релиза. Причем, без привязки к тому или иному тарифу.

Microsoft заявила порталу Eurogamer, что в Call of Duty: Black Ops 6 можно будет сыграть на Xbox и ПК в рамках подписки Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass и Xbox Game Pass для консольных пользователей.

Иными словами, денежная преграда для входа в один из самых масштабным коммерческих блокбастеров года прямо на релизе снизится с 70 до 11 долларов – стоимость подписки в месяц.

Перед анонсом Call of Duty: Black Ops 6 часто проскакивала информация о том, что Microsoft рассматривает возможность изменить тарифы Game Pass или повысить их стоимость. Если изменения в сервисе и будут, то торопиться с ними, судя по всему, не хотят.

Напомним, сюжет новой Call of Duty развернется вокруг войны в Персидском заливе, а пользователям предстоит распутать сложную теорию заговора политиков, которые управляют миром. А еще ходят слухи, будто в Black Ops 6 намерены обыграть теракт 11 сентября. Больше деталей об игре расскажут 9 июня.

Напомним, последняя часть серии под названием Call of Duty: Modern Warfare III увидела свет 10 ноября 2023 года. Многие обозреватели назвали ее худшей Call of Duty, вышедшей за последние 10 лет. Главной причиной стала сюжетная кампания, которая оказалась короткой, нелогичной, а еще в ней нет инноваций и ярких моментов.

Несмотря на покупку Microsoft Activision Blizzard игры во вселенной Call of Duty продолжат выходить на PlayStation. По крайней мере следующие десять лет. После окончания этого срока Microsoft может продлить соглашение или же сделать Call of Duty эксклюзивом Xbox.

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