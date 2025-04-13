Сейчас игры стоят дешевле, чем в 1999 году, заявляет Шон Лейден.

С момента анонса Mario Kart World для Nintendo Switch 2 разговоры о ценах на игры вспыхнули с новой силой. Это первая игра, чей стандартный ценник составляет 80 долларов, и многие геймеры восприняли это как тревожный знак: не станет ли это новой нормой?

Бывший руководитель Playstation Шон Лейден считает, что всё не так однозначно. В интервью PlayerDriven он заявил, что если учитывать инфляцию, то на самом деле стоимость игр даже снизилась. По его расчётам, в пересчёте на сегодняшние деньги стандартный ценник в 60 долларов, который держался примерно с 1999 года, должен был бы превратиться примерно в 100 долларов.

"Наверное, каждое новое поколение нужно было просто прибавлять по $5. Это стало бы привычной формулой: "новая консоль - плюс пять баксов", и сегодня мы уже спокойно платили бы 90 долларов".

По словам Лейдена, он сам хотел внедрить такую систему, пока руководил подразделением Playstation. Идея в том, что плавный рост воспринимается легче, чем резкие скачки от 60 до 70 долларов, а теперь и до 80.

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Ранее Шон Лейден высказался и конкретно о ценах игр на Nintendo Switch 2. По мнению разработчика, если это единственный способ поиграть в Марио - придётся заплатить и 80 долларов.

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