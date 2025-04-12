Шон Лейден считает, что игры Nintendo достаточно хороши, чтобы стоить 80 долларов.

Бывший руководитель Playstation Шон Лейден считает, что эксклюзивы Nintendo настолько сильны, что способны сгладить эффект "шока" от игр по 80 долларов.

В подкасте PlayerDriven, где обсуждали в том числе и новую Nintendo Switch 2, Лейден отметил, что Nintendo первой пробила потолок ценовой эластичности. Раньше считалось, что повышение цен выше 70 долларов вызовет резкое недовольство игроков, но японская компания, по его словам, "просто сорвала пластырь".

Лейден давно критикует индустрию за разрыв между растущими затратами на разработку и ожиданиями игроков насчёт стоимости игр. Он убеждён, что в случае с Nintendo решающую роль играет сила брендов:

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"80 долларов звучит как ощутимый скачок по сравнению со Switch первого поколения. Но если это единственное место, где можно поиграть в Марио - ты достаёшь кошелёк. Тут срабатывает эксклюзивность: ты хочешь эту игру настолько, что готов мириться с ценой".

На данный момент известны цены трёх стартовых проектов для Switch 2: Mario Kart World обойдётся в 80 долларов, Donkey Kong Bananza - в 70, а Nintendo Switch 2 Welcome Tour - в 10.

Ранее мы рассказывали, что Hollow Knight: Silksong выйдет на обеих консолях Nintendo Switch. Однако цена долгожданного сиквела пока что неизвестна.

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