Энтузиаст применял для передвижения разные атаки, уклонение и ускорение на лошади.

Дополнительные испытания при прохождении проектов FromSoftware — это отдельный вид развлечения для группы фанатов. Elden Ring в плане разнообразия сложностей, который сами себе создавали игроки, уже точно выбилась в лидеры. В ней убивали всех боссов без урона, побеждали Малению без ударов, применяли только пинки в битвах с главгадами и так далее. А теперь к этому сумасшедшему списку можно добавить прохождение без использования ходьбы.

Это испытание придумал и преодолел автор YouTube-канала ymfah. Он выпустил часовой ролик, в котором продемонстрировал свои мучения. Энтузиаст очень часто умирал, ведь не мог нормально реагировать на атаки противников. А еще у него часто заканчивалась выносливость, что тоже нередко приводило к гибели. На видео ymfah пошагово показал свой путь от начальной локации Замогилья до финала.

Блогер выбрал класс разбойника, чтобы перемещаться вперед с помощью легкой атаки кинжалом. Он также применял ускорение на лошади, которое позволяет совершить рывок вперед, но отнимает выносливость. Однако обычное передвижение верхом на Потоке ymfah не использовал. Местами энтузиаст активировал Пепел Войны, как дополнительную помощь.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

Вас также могут заинтересовать новости: