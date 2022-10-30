Для этого понадобилась очень тщательная подготовка.

Elden Ring понадобилось меньше года, чтобы стать культовой игрой. Это доказывают миллионы проданных копий и яростные фанаты, которые проходят экшен-RPG безумными способами. Например, в начале октября один из них одолел двух сложных боссов без применения оружия. А сейчас стало известно о гораздо более впечатляющем достижении. Стример под псевдонимом GinoMachino убил всех главгадов в Elden Ring без единого пропущенного удара.

Экшен-RPG FromSoftware включает 165 боссов. Некоторые из них довольно слабые, но все равно обладают опасными атаками. А сюжетные главгады требуют серьезной подготовки даже для стандартной победы, не говоря уже о прохождении без полученного урона.

О намерении убить всех боссов, не пропустив ни одного удара, GinoMachino сообщил 7 марта. После этого начались упорные тренировки. Основная стадия подготовки заняла три месяца. Два из них стример продумывал и тестировал маршрут для прохождения всех боссов. А еще один ушел на прохождение испытания.

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Последним противником в списке оказался Солдат Годрика. Стример убил его, после чего начал сдержанно праздновать победу. Позже GinoMachino написал: "Святые угодники, ребята, я не могу поверить, что мы это сделали. Я не думал, что у нас получится... Я пришел сегодня совсем не уверенным в себе".

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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