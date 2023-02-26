Энтузиаст применял лишь вспомогательные предметы.

Для большинства игроков Маления, Клинок Микеллы — это самый сложный босс в Elden Ring. Чтобы его победить, нужны десятки, а то и сотни попыток с изучением всех атак и паттернов поведения врага. Но отдельные энтузиасты умудряются убивать упомянутого главгада разнообразными необычными способами без особых усилий. К таковым относится и посетитель форума Reddit под псевдонимом DaddyWhoGames. Он убил Малению без получения урона, не совершив ни одного удара.

Энтузиаст применял исключительно вспомогательные предметы для нанесения повреждений. К таковым относятся зелья, горшки с разными смесями, магические кристаллы и прочее. На поздней стадии прохождения они могут быть очень эффективными, что и доказал DaddyWhoGames.

Пользователь пришел драться против Малении с минимальным количеством здоровья. В бою он применял преимущественно вулканические горшки. Они наносили боссу 3100 единиц урона. А когда Маления поднималась в воздух, чтобы совершить комбо с высоты, DaddyWhoGames бросал дремотный горшок. Если сделать это вовремя, главгад не успевает атаковать и падает на землю. Таким методом энтузиаст довольно легко расправился с самым сложным боссом.

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Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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