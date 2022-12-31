Идеальное знание поведения всех врагов позволяет добиться и такого достижения.

Elden Ring может стать рекордсменом по количеству способов необычного прохождения. Какие только испытания не ставят перед собой энтузиасты в игре. Например, не так давно один из них прошел всех боссов в проекте без единого пропущенного удара. Для этого пришлось составить специальный маршрут и много тренироваться. А сейчас похожим достижением отметился стример под псевдонимом Ainrun. Он победил каждого из главгадов с помощью одних лишь пинков.

На видео ниже демонстрируется часть боя игрока против Малении, Клинка Микеллы — самого сложного противника в Elden Ring. Этот поединок длился в течение четыре часов, так что реакция стримера после победы вполне понятна.

Ainrun не использовал никакой сверхъестественной тактики. Он просто досконально изучил все паттерны поведения боссов. В ролике с Маленией можно увидеть, как энтузиаст точно уклонялся от коварных атак противника в определенные стороны. И атаковал стример только в конкретный момент: когда появлялось достаточно широкое окно, чтобы можно было подбежать и отвесить пинок с длительной анимацией.

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Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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